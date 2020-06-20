В Госдуме объяснили, зачем США анонсировали переговоры по контролю вооружений с РФ и КНР

Новое соглашение о контроле над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, поддержав тем самым мнение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, почему Запад использует Россию для оказания давления на Китай.

«Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен охватывать Россию и Китай и все ядерные арсеналы обеих стран», — написал Маршалл Биллингсли в Twitter.

В начале следующей недели он встретится в Австрии с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить согласованные вопросы, касающиеся будущего контроля над вооружениями.

«Очевидно, что США затевают подобные соглашения, чтобы ослабить позиции своих конкурентов на мировом пространстве. Поэтому, если американцы пытаются кого-то посадить за стол переговоров, чтобы заключить какой-то договор, они стремятся сделать так, чтобы этот кто-то взял на себя больше обязательств, чем они сами. Либо же делают так, что контролировать выполнение обязательств американской стороной было бы невозможно. При этом сами США будут постоянно контролировать другую сторону», — заявил в беседе с Федеральным агентством новостей первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин.

Он считает, что через соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Вашингтон решил надавить на Пекин, используя при этом РФ.

«Через Россию пытаются добраться до КНР, потому что сейчас мы интересуем американцев в меньшей степени, чем быстро растущий в экономическом и военно-политическом планах Китай. Поэтому-то из двустороннего соглашения пытаются сделать трехстороннее, чтобы хоть как-то связать руки и ноги китайцам», — объяснил Шерин.

Он подчеркнул, что оказывать давление на Китай напрямую США не могут за неимением повода.