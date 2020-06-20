Разбитые стекла, дырявые шины: 30 авто пострадали от рук вандалов в Миассе. ФАН-ТВ

В Челябинской области двое мужчин посреди ночи изуродовали около 30-ти припаркованных автомобилей.

Вандалы вышли на охоту в ночь с четверга на пятницу. Они прошлись по нескольким парковкам на севере города Миасса.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали злодеяния двоих мужчин. Вандалы проткнули шины, сожгли покрышки, разбили стекла. Кроме того, они попытались угнать несколько авто, но после того как попытки не увенчались успехом, они решили просто сжечь машины, попутно разворовывая содержимое железных коней. Злодеи забирали аккумуляторы, насосы и гаечные ключи.

«Просто с утра вышел, колесо спущено. То есть, по видео посмотрели, подожгли машину и пошли дальше. Попробовали одну, вторую вскрыть. Проткнули колесо и пошли дальше», — говорит Кирилл Стругов, пострадавший.

Полицейские уже задержали двух 25-летних молодых людей, которые ранее были судимы за особо тяжкие преступления. Злоумышленники скрывались на одной из дач, которую они, к слову, тоже подожгли. Правоохранительные органы оставили вандалов под стражей и возбудили уголовные дела о порче имущества. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.