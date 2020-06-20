Домогаров закрыл страницу в Instagram после поста в поддержку Ефремова

Москва, 20 июня. Известный российский актер Александр Домогаров закрыл свою страницу в Instagram после публикации поста в поддержку коллеги по цеху Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП. Теперь просматривать аккаунт Домогарова можно только с одобренных им страниц.

«Не присылайте запросы без лиц, не нужно цветочков, собачек и кошечек. Блок сразу», — говорится в описании профиля актера в соцсети.

Ранее Домогаров высказался в Instagram по поводу ДТП с Ефремовым и заявил, что критики актера «топчутся на крови», а также обвинил людей в жестокости и ненависти. Кроме того, артист написал, что потерял желание выходить на сцену, передает «АиФ». Позднее Домогаров пытался оправдаться и отмечал, что в публикации шла речь о тех, кто завидует Ефремову.

Напомним, вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на «встречку» в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada. В отечественной машине находился водитель Сергей Захаров, он получил тяжелейшие травмы и позднее скончался в больнице.

Как выяснилось, в момент аварии Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — после ДТП актер с трудом разговаривал. Травм при этом артист не получил.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, суд отправил его под домашний арест на два месяца, пишет Deita.ru. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов призвал к справедливому суду по делу Ефремова. Эксперта возмутили разговоры об условном сроке или УДО для актера, спровоцировавшего смертельную аварию.