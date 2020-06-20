Коронавирус в России и мире: главное на 20 июня, статистика по регионам

За сутки в России выявлено 7 889 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших выросло до 576 952 человек, а в мире — до 8 798 118 зараженных. Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 20 июня 2020 года информации о коронавирусе в стране и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России, за минувшие сутки в стране выявлено 7 889 новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся достигло 576 952 человек в 85 регионах РФ. Из них вылечились 334 592 россиян, скончались 8 002 человека, из которых 161 — только за вчера.

С начала пандемии в России проведено около 16,6 млн тестов на коронавирус.

Статистика по регионам

За сутки в Москве было выявлено 1 057 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших в столице достигло 212 978 человек. В Московской области количество зараженных составляет 53 320 человек (+591 за сутки), в Петербурге — 21 966 инфицированных (+232 за сутки), в Нижегородской области — 15 328 (+228 за сутки), в Свердловской области — 10 752 (+224 за сутки), в Ростовской области — 8 381 (+145 за сутки), в Красноярском крае — 7 432 (+152 за сутки), в Дагестане — 7 103 (+88 за сутки), в Ханты-Мансийском АО — 5 992 (+280 за сутки), в Тульской области — 5 887 (+85 за сутки).

Коронавирус в мире

На утро 20 июня в мире насчитывалось 8 798 118 зараженных коронавирусом, из них 4 628 971 человек выздоровел, 463 259 — погиб.

Больше всего случаев заражения и смертей от коронавируса зафиксировано в США: 2 297 338 заболевших, 121 407 погибших. При этом летальность от COVID-19 в Америке составляет 5,29% (соотношение смертей к количеству заболевших).

Бразилия находится на втором месте по количеству заболевших — там выявлено 1 038 568 случаев инфицирования, из которых 49 090 закончились летальным исходом.

Россия в этом рейтинге занимает третье место. При этом летальность в нашей стране составляет 1,39%.

Далее по распространенности коронавируса следуют Индия (396 182 заболевших, 12 970 умерших), Великобритания (301 815 и 42 461), Испания (292 655 и 28 752), Перу (247 925 и 7 660), Италия (238 159 и 34 561), Чили (231 393 и 4 093) и Иран (200 262 и 9 392).

Самая высокая летальность от COVID-19 зарегистрирована в Бельгии — 16,04%, поскольку на 60 476 заболевших там приходится 9 695 смертей. На втором месте Франция с летальностью 15,66% — там из 189 220 зараженных погибли 29 617 человек. В Италии летальность составляет 14,52%, в Великобритании — 14,07%.