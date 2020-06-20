Зампред Палаты представителей обсудил с послом Германии мирные инициативы по Ливии

Триполи, 20 июня. Вопрос возобновления политического диалога в соответствии с итогами берлинской конференции обсудили накануне в телефонном разговоре посол Германии в Ливии Оливер Овца и заместитель председателя ливийской Палаты представителей Ахмад Хума. Об этом сообщается на официальном сайте парламента североафриканской страны.

Помимо этого, германский дипломат коснулся в ходе беседы с представителем ливийского парламента текущего положения дел в Ливии и предложенной недавно Египтом мирной инициативы по урегулированию затяжного кризиса в африканской стране. Он отметил важность прекращения кровопролития, что является ключевым моментом «Каирской декларации», проигнорированной так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Посол Германии в Ливии обсудил недавний визит Ахмада Хумы в российскую столицу в составе высокопоставленной делегации. При этом ливийский чиновник заверил собеседника в поддержке со стороны России усилий по возобновлению ливийского диалога в соответствии с предложением Каира. В Москве продолжают придерживаться положений, выработанных по результатам прошедшей в начале текущего года международной берлинской конференции.

Во время телефонного разговора Хума также отметил, что в Тобруке высоко ценят усилия Германии, направленные на мирное политическое урегулирование внутриливийского кризиса. Парламент Ливии рассчитывает на прекращение боевых действий и поиск компромиссов для возвращения мирной жизни в страну ради благополучия ливийского народа.

Напомним, ранее главарь протурецкого нелегитимного «правительства» в Триполи Файез Саррадж проигнорировал призыв международного сообщества о прекращении огня с 6 часов утра 8 июня, как это предполагалось в соответствии с «Каирской декларацией». При этом Палата представителей Ливии и командование Ливийской национальной армии (ЛНА) поддержали инициативу Египта. Поддерживаемые Турцией боевики ПНС продолжают предпринимать попытки захватить город Сирт и авиабазу аль-Джуфра.