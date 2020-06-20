Экономист объяснил, чем обернется для Польши отказ от российского газа

Варшава, 20 июня. Сотрудничество с Россией все равно остается выгодным для Польши. Поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не будут прекращаться, считает эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович.

Он напомнил, что у Варшавы с Москвой уже долгие годы наблюдаются сложности в «газовом» партнерстве, европейская страна постоянно пытается снизить свою энергетическую зависимость от РФ. Как бы Польша ни старалась, но российский газ до сих пор остается основным в структуре польского импорта «голубого топлива».

Теоретически, после окончания контракта Варшава может отказаться от покупки газа у России, но соглашения с другими поставщиками будут куда менее выгодными, предположил эксперт. Он обратил внимание, что сжиженный природный газ обычно дороже поставляемого по трубе, что грозит Польше дополнительными расходами.

«И если, допустим, сейчас из-за «коронакризиса» цены низкие на сжиженный газ на спотовом рынке, то неизвестно, какие они будут потом. Они могут быть совершенно другими. И поэтому поставки сжиженного газа могут быть убыточными для польских покупателей», — объяснил Митрахович.

Надежды Польша возлагает, в частности, и на будущий трубопровод Baltic Pipe. По нему страна будет получать всего 6,5 млрд кубометров газа, остальное топливо будет идти дальше. Ведь «труба» — не польская, а европейская, в противном случае фонды ЕС не дали бы денег. Дорогой газ, к тому же, может привести к снижению конкурентоспособности польской промышленности.

«Если же Польша выберет все-таки политическое решение против российского газа в пользу других источников, тогда Польша просто проиграет экономически, поставит под угрозу конкурентоспособность своей собственной промышленности, химической, в частности, которая зависит от дешевого газа. Но политически может рассказывать о том, что вот мы с Россией не сотрудничаем», — отметил эксперт.

Митрахович заявил, что, если с Россией так плохо сотрудничать, то пусть поляки и торговые отношения разрывают. Только им придется искать крупных покупателей на свои яблоки, лекарства и сантехнику.

Добавим, что в прошлом году чиновник польского правительства Петр Наимский констатировал, что основной объем импортируемого газа закупается у России.