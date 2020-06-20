Гордон назвала причину, почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от денег

Москва, 20 июня. Адвокат Екатерина Гордон рассказала, что компенсация является частым явлением в делах о ДТП, и объяснила, почему семья погибшего Сергея Захарова отказывается от материальной помощи.

По ее словам, некоторые виновники происшествия стараются помочь тем, кому нанесли вред, это не попытка откупиться. На решение суда получение помощи пострадавшей стороной никоим образом не влияет.

С точки зрения Екатерины Гордон, семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от компенсации по совету адвоката или родственников. По ее словам, близкие Сергея Захарова в любом случае приняли соответствующее решение не самостоятельно.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский опубликовал доказательства, что родственники жертвы ДТП отказываются от компенсации от Михаила Ефремова. Семья погибшего с самого начала не хотела брать деньги от 56-летнего артиста, но позднее в Сети стали появляться сообщения о готовности родственников Захарова на компенсацию.

Многие эксперты и простые граждане считают, что актер должен понести справедливое наказание и отправиться в тюрьму. Блогер Вадим Манукян возмущен тем фактом, что либеральная общественность фактически запустила кампанию по реабилитации артиста, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль и спровоцировал смертельную аварию.