Москва, 20 июня. За последние сутки в 85 регионах России выявили 7889 новых случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Уточняется, что 32,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Сообщили в оперштабе и обновленные данные о выздоровевших пациентах. Так, за последние сутки полностью выздоровело 10 186 человек. 161 пациент скончался.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в России с начала эпидемии составило 576 952 человека, 334 592 из них полностью выздоровели. 8002 заболевших умерли.