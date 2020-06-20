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В России за сутки выявили 7889 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 7 889 новых случаев коронавирусаМосква, 20 июня. За последние сутки в 85 регионах России выявили 7889 новых случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. 

Уточняется, что 32,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Сообщили в оперштабе и обновленные данные о выздоровевших пациентах. Так, за последние сутки полностью выздоровело 10 186 человек. 161 пациент скончался. 

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в России с начала эпидемии составило 576 952 человека, 334 592 из них полностью выздоровели. 8002 заболевших умерли.

В России за сутки выявили 7889 новых случаев коронавируса

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