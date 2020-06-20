Китайские эксперты Sohu назвали российскую «Cатану» самой мощной ракетой в мире

Пекин, 20 июня. Российская межконтинентальная ракета Р-36М «Сатана» является самой дальней и большой в мире и не имеет аналогов. К такому выводу пришли китайские военные эксперты издания Sohu.

В новом материале они решили сравнить ракеты России, США и КНР. Несомненным лидером, по их мнению, является «Сатана» с дальностью 16 тысяч километров с точностью до 220 метров. Учитывая огромную площадь РФ, Р-36М может быть запущена в любой уголок земного шара, предупреждают авторы статьи.

«Сатана» предназначена для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району. Применение Р-36М позволяет реализовать стратегию гарантированного ответного удара.

У США самой мощной являются наземная баллистическая ракета «Минитмен-3» (Minuteman III) с дальностью 12,5 тыс. км и подводная «Трайдент-2» (Trident II D5) с дальностью 11 тыс. км. Правда, «Минитмен-3» уже снята с эксплуатации.

В КНР же лучшей считается ракета «Дунфэн-41» (DF-41) с дальностью не менее 13 тыс. километров с точностью попадания до 100 метров. Журналисты тут же уточнили, что Китай не заинтересован в глобальном присутствии, поэтому китайским межконтинентальным баллистическим ракетам достаточно долетать до районов в Тихом и Индийском океанах.