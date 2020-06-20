События в Ливии 19 июня: Турция готовит захват «нефтяного полумесяца», Каир созывает на конференцию страны ЛАГ

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 20 июня в Ливии и подводит итоги за день.

Триполитания

В Ливийской национальной армии заявили о возврате контроля над районом Аль-Вишка к западу от Сирта (120 км к юго-востоку от Мисураты). ЛНА перешла в контрнаступление к западу от Сирта утром 19 июня после прибытия подкрепления и подразделений специального назначения из Бенгази. До этого 18 июня ЛНА объявила зону от Аль-Джарефа (юго-западная окраина Сирта) до Аль-Вишки «районом ведения боевых действий». Отдельные источники утверждают, что ЛНА сумела продвинуться до окраины Абу Грейна, но подтверждения этому нет.

قواتكم المسلحة تطرد المرتزقة وذيولهم الي مابعد الوشكة pic.twitter.com/aWfIjn5bVE — ♨رضا ابراهيم بن دقديق ♨ (@RedaAlhs67) June 19, 2020

Подкрепления в Сирте:

Медиаисточники-сторонники фельдмаршала Халифы Хафтара сообщают, что ополчение Аз-Завии, которое ранее соблюдало нейтралитет, готовится к нападению на боевиков Правительства национального согласия.

Также в ЛНА заявили, что силы ПНС под руководством турецких инструкторов готовят операцию по захвату «нефтяного полумесяца» на востоке страны и терминалов в Феццане. Предполагается, что в ходе операции будут взяты Сирт и Аль-Джуфра, а также особая ставка делается на захват аэродрома Таменхант, который в операционном штабе «Вулкан гнева» рассматривают в качестве потенциальной авиабазы для проведения операций на юге страны и последующего захвата нефтяных месторождений «Аш-Шарара» и «Аль-Филь».

Из-за жары в Ливии из строя вышло 13 подстанций на подконтрольных Правительству национального согласия территориях в Триполи, Мисурате, Хомсе, Аз-Завии и других населенных пунктах.

Действия союзников ПНС

Турецкие саперы продолжают разминирование южных кварталов Триполи.

صور | الخبراء الأتراك يواصلون عملهم في تفكيك الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر في وقت سابق بالمساجد والمنازل في مناطق جنوبي العاصمة طرابلس pic.twitter.com/cYbExeoaXf — الاستقلال - ليبيا ???????? (@estiklal_Libya) June 19, 2020

В социальных сетях муссируются слухи о переброске Катаром ЗРК Patriot в Мисурату, они должны прикрыть участок фронта к западу от Сирта.

Reuters со ссылкой на источник в Правительстве национального согласия сообщает, что турецкие власти потребовали от ПНС компенсацию в размере 16 миллиардов долларов для национальных компаний за участие в восстановлении энергетической инфраструктуры Ливии.

Действия союзников ЛНА

В Египте призвали провести срочную встречу глав внешнеполитических ведомств Лиги арабских государств для обсуждения Каирской инициативы по урегулированию в Ливии и обстановки в стране. В Правительстве национального согласия отказались принимать участие во встрече.

Политика

Вице-президент Турции Фуад Октай заявил, что сотрудничество США и Турции по поводу Ливии «приобрело глубину и может привести к позитивным результатам».

نائب الرئيس التركي "فؤاد أوقطاي": التعاون بين أنقرة وواشنطن في الشأن الليبي اكتسب عمقا قد يؤدي إلى نتائج إيجابية pic.twitter.com/6JrlnNAjBx — الاستقلال - ليبيا ???????? (@estiklal_Libya) June 19, 2020

Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж выразил «глубокую признательность» Турции за помощь.

رئيس حكومة الوفاق "#فائز_السراج" يعرب عن امتنانه العميق تجاه الدعم الذي تقدمه تركيا لحكومته مؤكدا أنه لن يسمح بإقامة أي نوع من الديكتاتورية في البلاد pic.twitter.com/EQB1m8CZ0z — الاستقلال - ليبيا ???????? (@estiklal_Libya) June 19, 2020

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