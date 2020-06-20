Артисты дадут пять концертов для врачей в больницах Петербурга. ФАН-ТВ

В преддверии Дня медицинского работника в Санкт-Петербурге стартовала акция «Музыка врачам». 19 июня прошел первый концерт в рамках проекта на территории больницы им. Боткина.

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге в рамках акции «МыВместе» инициировал концерты в поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

«Мы вместе и в горе, мы вместе и в радости, и конечно, в преддверии профессионального праздника людей в белых халатах, Дня медицинского работника Общероссийский народный фронт хочет разделить и радость, которую испытывают люди, каждый день спасающие человеческие жизни, люди, которые видят, как мы постепенно, но каждый день побеждаем непростое и тяжелое время», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Дмитрий Чагин.

Санкт-Петербургские музыканты, певцы и артисты балета исполнят свои произведения как дань уважения и безграничной благодарности медицинским работникам. Врачи и пациенты смогут увидеть и услышать артистов через распахнутые окна больничных корпусов.

«Проект был создан в период начала эпидемии. Мы подумали о том, что врачи в принципе спасают жизни людей не только в этот период. Они спасают их всегда, и их работа очень часто остается в тени. Мы захотели их поблагодарить, поддержать морально и духовно», — отметила автор и руководитель проекта «Музыка врачам» Анастасия Агличева.

Всего в Санкт-Петербурге будет дано пять таких концертов на территориях пяти больниц. Первое мероприятие прошло в канун Дня медицинского работника в больнице им. Боткина.

«Сегодня такой прекрасный солнечный день, мы начинаем поздравлять наших коллег и сотрудников с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Наши друзья подготовили для нас музыкальную программу, которая безусловно поднимет настроение нашим сотрудникам, добавит им положительных эмоций, чего крайне не хватает в последние месяцы», — поблагодарил главный врач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев.

Мероприятия пройдут при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, группы компаний «Балтрос» и фармацевтической компании «Полисан», а также с участием региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга.