Миро намекнула на алкоголизм Собчак, Бузовой и Бородиной

Москва, 20 июня. Известных российских телеведущих Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Ксению Бородину уличили в пристрастии к спиртным напиткам. Популярный интернет-автор Лена Миро опубликовала в своем блоге снимки звезд телепроекта «Дом-2», свидетельствующие, по ее мнению, об алкоголизме.

В своем тексте под названием «Лицо женского алкоголизма» Миро отметила, что многие женщины регулярно употребляют спиртное, но не считают себя зависимыми. Блогер утверждает при этом, что пристрастие к алкогольным напиткам не может не отразиться на внешности женщины.

Одним из признаков алкоголизма Миро назвала двойной подбородок, который можно увидеть на снимках телеведущих. По мнению интернет-автора, Собчак и Бородиной не мешало бы похудеть, однако звезды не обладают таким количеством лишнего веса, чтобы списать на него их вторые подбородки.

«Бузова же — вообще худая, а подбородок стабильно висит, под каким углом ни посмотри», — написала блогер.

По словам Лены Миро, регулярное употребление спиртного негативно сказывается на синтезе витаминов Е и С, необходимых для поддержания коллагенового каркаса кожи.

«Результат налицо в прямом смысле этого слова: овал «плывет», появляются брыли и второй подбородок. Ну, это помимо мешков под глазами, ломкости и выпадения волос, прыщей, расширенных пор и прочих отличительных внешних признаков женщины-пьянчужки», — отметила автор.

Также Миро заявила, что упомянутые ею звезды пытаются скрыть названные признаки алкоголизма и опухшие лица, накладывая фильтры в соцсетях. Блогер подчеркнула, что никакая обработка при этом не способна скрыть асимметрию лица.

Ранее Лена Миро обвинила еще одну звезду «Дома-2» Викторию Боню в публикации фальшивых фотографий. По словам блогера, Боня опубликовала в своем Instagram отфотошопленный снимок с кинофестиваля в Монако.