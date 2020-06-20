Бывшая узница концлагеря пострадала от рук риелтора. ФАН-ТВ

Реальные деньги за мифическое жилье отдала 79-летняя петербурженка Майя Юрковская — бывшая малолетняя узница концлагеря. Женщина решила улучшить свои жилищные условия.

По совету подруги обратилась к риелтору Нино Прудниковой. Условия сделки та представила очень выгодными. Предложила купить комнату в коммуналке, а позже по городской программе расселения, получить взамен однокомнатную квартиру.

«Конечно, я согласилась. Мы собирали все деньги. Там и немецкие деньги, которые немцы мне высылали, за то, что я была в Германии. Я откладывала все», — рассказала пенсионерка.

За вымышленную комнату на Васильевском острове Майя Юрковская отдала риелтору миллион двести рублей наличными.

«И вот она сделала мне договор, я отдала денежку. И жду ответа от Прудниковой. Водила она меня в эти комнаты. Потом смотрю — Прудникова затихла», — говорит Юрковская.

По словам Майи, Нино Прудникова под различными предлогами оттягивала сделку. С момента передачи денег прошло уже больше трех лет. Недавно Майя узнала, что в такой же ситуации оказалась не только она. С ней связался молодой человек, который также отдал Нино деньги за мифическую комнату.

«Впоследствии потом я узнал, что есть еще несколько человек. Семерых я точно знаю: встречались, общались, делились информацией. <…> Вот именно наше объединение, то что мы объединились, и начали следствию давать информацию, я думаю, что это подтолкнуло к возбуждению уголовного дела», — поделился Руслан, пострадавший.

Потерпевших, по словам адвоката Артема Яблокова, почти в два раза больше. Они собираются подавать коллективный иск. Ссылаясь на судебных приставов, правозащитник также сообщил, что официально за Нино Прудниковой не числится никакого имущества. И даже если суд вынесет решение в пользу истцов, получить возмещение ущерба будет сложно.

«Шанс есть только в том случае, если Прудникова изыщет такую возможность найти денежные средства. <…> Я полагаю, что человек при должном осознании своей ответственности за те действия, которые он совершил, в силах изыскать возможность хотя бы в какой-то мере и в минимальном размере постараться загладить причиненный ущерб», — сказал Артем.

На данный момент Нино Прудникова находится под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.