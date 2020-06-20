Карасев назвал две причины, почему экономика США погружается в «жесткий» кризис

Вашингтон, 20 июня. Пандемия коронавируса и «ценовая война», устроенная Саудовской Аравией, стали двумя шоками для нефтяного сектора США. Эксперт Владимир Карасев считает, что эта отрасль сейчас в жестком кризисе.

По его словам, в настоящее время американские банки отказываются давать займы участникам рынка нефти, опасаясь получить потом убытки. В стране фиксируются случаи банкротств компаний, связанных с добычей сланцевой нефти. Недавно, отметил эксперт, разорилась одна из первых фирм в этой отрасли — Chesapeake Energy.

Карасев обратил внимание и на данные, обнародованные Ассоциацией нефтяного оборудования и услуг (PESA). В мае нынешнего года на 15 тысяч рабочих мест стало меньше в секторе нефтяных услуг и оборудования. За год показатель превысил 100 тысяч.

Волна сокращений в США будет продолжаться, считает специалист. В стране снижается объем добычи черного золота, число буровых установок уменьшилось на 69 процентов в 2020 году.

В США уже анонсировано массовое увольнение сотрудников, занятых в секторе нефтедобычи. В некоторых компаниях это уже началось — 4500 работников Halliburton вынуждены искать работу.

Эксперт отмечает, что и в угольной отрасли Америки ситуация ухудшилась. Там существенно сократилась добыча этого ископаемого вследствие снижения потребления, пандемия усугубила ситуацию — пришлось массово увольнять шахтеров.

Эксперт считает, что роль США на международном топливном рынке уже не будет столь значимой, как раньше.