Адвокат Ефремова признался, что из-за пьяного водителя у него погибла вся семья

Москва, 20 июня. Адвокат актера театра и кино Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что по вине пьяного водителя погибла вся его семья.

Пашаев признался, что в 1987 году из-за водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения погибла вся его семья — мать, отец и два брата. Тогда будущему адвокату было всего 15 лет.

«Когда мои родственники узнали, что у водителя осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на контакт и сделали все, чтобы виновника аварии не посадили», — сказал он.

Пашаев также прокомментировал отказ семьи погибшего взять денежную компенсацию от Ефремова.

«Мы по-человечески хотели им помочь. Но я больше не собираюсь ни за кем бегать», — пояснил адвокат и заявил о намерениях жестко поговорить с Ефремовым по этому вопросу.

Актер театра и кино Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию в Москве, передает телеканал «360». Он сел за руль иномарки в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком, водитель которого получил смертельные травмы и скончался на месте. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Родственники погибшего Сергея Захарова рассказали, какого наказания хотят для актера. Брат водителя Валерий Захаров и его жена Татьяна приняли участи в съемках ток-шоу Андрея Малахова. Они требуют высшей меры наказания для Ефремова. Адвокат Александр Добровинский ранее заявил, что супруге погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова пытались вручить компенсацию. По его словам, позиция семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП, останется неизменной: никаких денежных компенсаций от актера они принимать не намерены.

Автоюрист Дмитрий Славнов призвал к справедливому суду по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. Он предложил «пофантазировать», что было бы, если бы участники аварии — Ефремов и Сергей Захаров — поменялись местами.