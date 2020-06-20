Кардиолог Бокерия назвал самый эффективный способ оздоровления организма

Москва, 20 июня. Ходьба помогает оздоровить организм и увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказал главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия.

По его словам, зарубежные ученые провели исследование, которое показало, что еженедельные двухчасовые пешие прогулки увеличивают продолжительность жизни на 7-8 лет. Медик напомнил, что его супруга является организатором движения «Прогулка с врачом», которое имело успех и пользовалось популярностью среди россиян. Он также рассказал о появившемся недавно движении Лиги здоровья наций «10 000 шагов».

«Я как-то помню прилетел в Самару, и вся набережная была заполнена людьми», — вспоминает кардиохирург.

Он подчеркнул, что ходьба является самым эффективным способом для восстановления и поддержания физической формы, если до этого человек профессионально не занимался спортом.

Медик также предостерег россиян, которые набрали лишний вес и бросились на пробежки в парках после самоизоляции, от резких нагрузок.

«Для этого, вообще-то говоря, нужно иметь тонометр и уметь считать пульс. Хотя сейчас многие тонометры показывают пульс. И если этот пульс превышает 25%, то надо прекращать», — заявил Бокерия.

Превышение указанного показателя говорит о том, что на сегодня следует завершить тренировку.