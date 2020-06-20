Дочь Успенской неожиданно поблагодарила мать после конфликта

Москва, 20 июня. Дочь популярной российской шансон-исполнительницы Любови Успенской Татьяна Плаксина неожиданно обратилась к матери после конфликта. 30-летняя женщина поблагодарила певицу на своей странице в Instagram.

«Мама, спасибо тебе за нюх. Я начинаю чувствовать запахи. Со мной играть не надо. Я пача тати, а это значит, что я переживу все! И тебя мой сынок! Аминь?» — оставила странное послание в соцсети Плаксина.

Сейчас дочь Успенской проживает в США со своим отцом. Плаксина преподает йогу и пытается зарабатывать на жизнь продажей собственных картин, периодически шокируя публику в соцсетях провокационными фото.

Напомним, в начале февраля дочь исполнительницы хита «Кабриолет» дала интервью в программе «Звезды сошлись» и обвинила Успенскую в домашней тирании и жестоком обращении. По словам Плаксиной, мать «запирала дверь на ключ» и «начинала душить» ее. Как призналась женщина, действия матери заставили ее сбежать из родного дома в другую страну.

Комментируя высказывания дочери, Успенская заявила, что Плаксина оклеветала ее. Кроме того, певица оставила дочь без материальной поддержки, назвав ее предательницей. По мнению Успенской, Плаксина просто завидует ее успеху. При этом звезда шансона не скрывает, что очень тяжело переживает конфликт с единственной дочерью.