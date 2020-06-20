Онколог Каприн назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу

Москва, 20 июня. Незаживающие нарушения кожного покрова являются сигналом для незамедлительного похода к врачу-онкологу. Об этом заявил академик Российской академии наук и главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

Специалист дал несколько рекомендаций по профилактике рака кожи при загаре. Медик подчеркнул, что злокачественные образования на коже занимают второе место по числу случаев среди других видов онкозаболеваний. Ученый напомнил, что организму обязательно требуется витамин D, вырабатываемый солнечными лучами, однако злоупотреблять времяпрепровождением на солнце не стоит. Достаточно посидеть на пляже под зонтиком или в тени деревьев, чтобы восполнить необходимый запас витамина, передает Kp.ru.

Врач обратил внимание на то, что существует признак, который должен насторожить человека после длительного или регулярного пребывания на солнце. Так, если у вас долго не заживает рана на коже или любое другое нарушение кожного покрова, то нужно незамедлительно обратиться к специалисту.

Отмечается, что немеланомный рак кожи отличается относительно низкой смертностью и хорошо поддается лечению.

Ранее хирург-онколог, член «Ассоциации онкологов России» Иван Карасев рассказал о пяти основных симптомах начала развития рака тонкой кишки. По его словам, в группу риска попадают люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки, передает «Ридус».