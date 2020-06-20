Бывший директор раскрыл заработки участников шоу «Уральские пельмени»

Москва, 20 июня. Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал о заработках участников данного проекта.

Шоумен отметил, что «пельмени» — довольно обеспеченные люди, владеющие несколькими машинами, квартирами и домами. Раскрученный бренд и сами шоу приносят в год миллионов по 300. Нетиевский с сожалением констатировал, что артисты забыли, сколько команда получала до 2009 года.

Бывший директор обратил внимание, что в период его руководства юмористы тоже не бедствовали. Заработки коллектива могли составлять по 400-500 миллионов рублей.

«С момента, когда я запустил шоу в 2009 году и до 2015 года актеры и авторы получили по официальным договорам от продакшн-компании свыше 400 миллионов рублей. Плюс, исходя из возросшей популярности и гонораров, коллектив получил на гастролях и корпоративах еще свыше 500 миллионов. Все это — подтвержденная информация», — рассказал бывший директор.

Напомним, что Нетиевского обвиняют в воровстве и краже интеллектуальной собственности. Претензии предъявляет нынешний руководитель коллектива Евгений Орлов, пишет Teleprogramma.pro.

Бывший директор категорически не согласен с обвинениями. Он подчеркнул, что его фирма «Фест хенд медиа» в 2017 году отдала коллективу товарный знак всего лишь за рубль. Нетиевский считает, что это с ним поступили несправедливо, ведь участники шоу после этого запретили ему использовать программы, снятые с 2009 по 2015 годы, пишет «Дни.ру».