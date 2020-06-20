Утвержден порядок продления больничных для работающих пенсионеров в РФ

Москва, 20 июня. Работающие пенсионеры, которые соблюдают введенный в рамках борьбы с коронавирусом режим самоизоляции, могут продлить электронные больничные. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные», — говорится в документе.

Соответствующие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил глава правительства России Михаил Мишустин. Речь идет о тех пенсионерах, которые проживают в регионах, где ограничения еще продолжают действовать.

Кроме того, граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в конкретном субъекте РФ. Отмечается, что электронные больничные «оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного».

«Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования», — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать пенсию с индексацией. Эта мера начнет действовать согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании. Повышенную пенсию пенсионеры начнут получать с 1 июля 2020 года.