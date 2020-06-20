Израильский врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Тель-Авив, 20 июня. Применение стероида дексаметазона для лечения пациентов с легкой формой коронавируса или для профилактики заболевания может нанести вред здоровью человека. Об этом заявил директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

Напомним, ранее в Великобритании провели испытания дексаметазона, по итогам которых британский Минздрав заявил, что использование этого препарата существенно снижает риск летального исхода у пациентов, которым требуется кислородное лечение. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал итоги исследования «крупнейшим на данный момент прорывом» в борьбе с коронавирусом.

Как пояснил Старобин, работа британских экспертов продемонстрировала эффективность лекарства лишь для пациентов с тяжелой формой COVID-19.

«Но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там, скорее, все будет со знаком минус», — отметил врач в интервью РИА Новости.

Медик пояснил, что стероиды угнетают иммунную систему, и это крайне опасно на ранних стадиях болезни, так как она может быстрее развиться в более тяжелую форму. Что касается здоровых людей, то, по словам Старобина, человеку с иммунной системой, ослабленной стероидами, легче подхватить инфекцию.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты клинических испытаний дексаметазона для лечения коронавируса «научным прорывом», напоминает «Царьград».