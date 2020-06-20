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Израильский врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

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Израильский врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Тель-Авив, 20 июня. Применение стероида дексаметазона для лечения пациентов с легкой формой коронавируса или для профилактики заболевания может нанести вред здоровью человека. Об этом заявил директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

Напомним, ранее в Великобритании провели испытания дексаметазона, по итогам которых британский Минздрав заявил, что использование этого препарата существенно снижает риск летального исхода у пациентов, которым требуется кислородное лечение. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал итоги исследования «крупнейшим на данный момент прорывом» в борьбе с коронавирусом.

Как пояснил Старобин, работа британских экспертов продемонстрировала эффективность лекарства лишь для пациентов с тяжелой формой COVID-19.

«Но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там, скорее, все будет со знаком минус», — отметил врач в интервью РИА Новости.

Израильский врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Медик пояснил, что стероиды угнетают иммунную систему, и это крайне опасно на ранних стадиях болезни, так как она может быстрее развиться в более тяжелую форму. Что касается здоровых людей, то, по словам Старобина, человеку с иммунной системой, ослабленной стероидами, легче подхватить инфекцию.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты клинических испытаний дексаметазона для лечения коронавируса «научным прорывом», напоминает «Царьград».

Израильский врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

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Источник: РИА Новости
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