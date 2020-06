События в Ираке 17-19 июня: обстрел посольства США в Багдаде, Турция нанесла удар по мирным жителям Курдистана

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» подводит итоги за три дня и рассказывает о событиях, которые произошли в Республике Ирак.

Багдад

В ночь с 18 на 19 июня был совершен очередной обстрел Зеленой зоны — четыре реактивных снаряда упали возле посольства США в Багдаде.

US Apache helicopters hovering over the Green Zone following the attack. — Status-6 (@Archer83Able) June 18, 2020

Кустарные 107-мм пусковые установки были обнаружены в квартале Ар-Рашид.

The union III military base's alarm went off too, on top of the US embassy siren — AS-Source News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) June 18, 2020

На брифинге официальный представитель Верховного главнокомандующего ВС Ирака бригадный генерал Яхья ар-Расул в очередной раз заявил, что виновные будут пойманы.

تمكن رجال #القوات_العراقية بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية دقيقة من ضبط عجلة تحمل منصات صواريخ بعد تكثيف العمل الاستخباري لتأمين القواعد العراقية وحمايتها من اي هجمات صاروخية#التاجي #بغداد #العراق pic.twitter.com/8h1K57lxED — الحوار المفتوح (@HewarMaftuh) June 18, 2020

Группировка «Лига революционеров» («Усбат ас-Саирин») опубликовала видео, на котором взяла ответственность за атаки на посольство США, авиабазу Кэмп Таджи и диверсию на самолете С-130.

The so-called "League of Revolutionaries" which is a front for #IRGC's #KataibHezbollah & Sayyid Al-Shuhada just released this #ISIS/#Daesh style propaganda footage about their recent rocket attacks at #Iraqi Army bases where #US troops are present that includes #CampTaji. pic.twitter.com/e1QXImRbnE — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) June 17, 2020

Однако кадры, использованные «Лигой», оказались архивными. Изображение, которое подается, как снимок члена группировки, на самом деле фото российского пограничника.

قامت مليشيات عصبة الثائرين بنشر مقطع على حسابها يعلن عن تبنيها هجمات إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المعسكرات المشتركة والمنطقة الخضراء بالإضافة الى عمليات أخرى لنهج وعقيد المقاومة عند الفصائل الولائية العراقية، ولكن هذا الفيديو ..تابع ????#ساحة_التحرير pic.twitter.com/xnK44zuk6l — Hytham Shafeq (@HythamShafeq) June 18, 2020

Граница и пустыня

В районе населенного пункта Ас-Сиджар к северо-востоку от Эль-Фаллуджи был схвачен смертник «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), намеревавшийся напасть на позиции правительственных сил на заминированном автомобиле. Смертник — повзрослевший «львенок халифата», в детские годы воевавший в составе «юношеских» отрядов ИГ.

أبو إسحاق ، شبل في تنظيم داعش الإرهابي بعد ان تم القاء القبض عليه من قبل القوات الامنية يروي عملية استهداف فلول داعش بالمفخخات لقطاعات الجيش العراقي في منطقة السجر #أبو_إسحاق #داعش #الانبار pic.twitter.com/429J38KhuC — الحوار المفتوح (@HewarMaftuh) June 19, 2020

В Ар-Рамади силами 27-й бригады «Хашд Шааби» («Бадр») обнаружен схрон боевиков ИГ.

الحـ الشعبي ـشد والقوات الأمنية يضبطان معسكراً متكاملاً لـ”د١١عش” يحتوي على سجن تحت الأرض غرب الانبار pic.twitter.com/sPNkgxHRNQ — معاونية الدعم اللوجستي للحشد الشعبي (@Logstic_iq) June 17, 2020

В округе Аль-Хадиса силами Управления военной разведки задержан подозреваемый в связях с ИГ.

شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة من القاء القبض وفق المادة ٤/ ارهاب على احد الاهداف المطلوبة للاستخبارات اثناء دخوله قضاء حديثة بالانبار، وهو من العناصر الارهابية التي عملت بما تسمى ولاية الانبار. #مديرية_الاستخبارات_العسكرية #داعش_بقبضتنا @Al_thawaq pic.twitter.com/WUBNLIpz6o — مديرية الاستخبارات العسكرية (@Intelligence152) June 18, 2020

Кроме того, Управление военной разведки арестовало человека, ответственного за подрыв жилых зданий в районе Альбу Али аль-Джасим.

#عاجل | استخبارات الفرقة العاشرة تلقي القبض على مسؤول تفجير منازل المنتسبين قبل التحرير في منطقة البو علي الجاسم بمحافظة الانبار .#مديرية_الاستخبارات_العسكرية #داعش_بقبضتنا #بالعراق pic.twitter.com/R4DrzV4ewJ — مديرية الاستخبارات العسكرية (@Intelligence152) June 18, 2020

Иракский Курдистан

В результате авиаудара ВВС Турции по районе Шеладзе в провинции Дахук погибло четверо гражданских.

A Kurdish mother cries for her son/s killed by Turkish airstrike in Shiladze today. #Kurdistan #TurkeyIsBombingTheKurds pic.twitter.com/05CMoBKJR2 — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) June 19, 2020

После гибели гражданских в МИД Иракского Курдистана призвали Турцию уважать суверенитет и территориальную целостность автономии, а «Рабочую партию Курдистана» — покинуть северный Ирак, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

В соцсетях появилась видеозапись турецкой РСЗО, которая ведет огонь по объектам РПК в Хафтанине.

#PençeKaplan



- T-129 ATAK taarruz helikopterlerimiz, Haftanin bölgesinde gece de PKK hedeflerini ateş altına alıyor.



- T-129 ATAK attack helicopters continue their assault even at night in Haftanin Region. pic.twitter.com/9h8X2O8WGn — COIN_TR (@ddsgf9876) June 19, 2020

Вертолет Т129 ATAK поражает объекты в Хафтанине:

#PençeKaplan



- T-129 ATAK taarruz helikopterlerimiz, Haftanin bölgesinde gece de PKK hedeflerini ateş altına alıyor.



- T-129 ATAK attack helicopters continue their assault even at night in Haftanin Region. pic.twitter.com/9h8X2O8WGn — COIN_TR (@ddsgf9876) June 19, 2020

Видео наземной операции ВС Турции:

تركيا( رسالتها تريد توجه مع بغداد وواشنطن في هذه المفاوضات تركيا تدخل إلى شمال العراق توجه رسالة إلى بغداد شاركوامعاكم في المفاوضات!؟؟ pic.twitter.com/1bJ9F81fsy — ALi (@yasser59407663) June 19, 2020

Поражение из ПТРК турецких позиций в Хафтанине:

Курдские источники утверждают, что несколько турецких военнослужащих погибли в результате неудачного десантирования из вертолетов армейской авиации. Это уже четвертая неудачная десантная операция.

#فشل إنزال جوي للجيش التركي بالمروحيات للمرة الرابعة في جبال حفتنين و القتلى بالعشرات✌️ pic.twitter.com/LqCvUs3dpo — Mohammad Mouro (@mohammad_mouro) June 19, 2020

Официально МО Турции подтвердило гибель турецкого капрала Омера Кахья.

- Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu bir askerimiz şehit düştü.



- One Turkish soldier has been martyred as a result of harassment fire in Operation Claw-Tiger (Haftanin) region. — COIN_TR (@ddsgf9876) June 19, 2020

Şehidimiz:



Piyade Uzman Onbaşı (Infantry Enlisted Corporal) Ömer KAHYA



Ruhu şad olsun ???????? pic.twitter.com/OdkmLGQZ4L — COIN_TR (@ddsgf9876) June 19, 2020

Северный Ирак

Пресс-служба Международной коалиции опубликовала видео уничтожения объекта ИГ в провинции Найнава, заявив о ликвидации четырех боевиков.

????ISIS remnants can’t hide. Daesh leaders are getting killed or captured leaving their lowly terrorists followers dazed & disillusioned. At the request of @modmiliq, @CJTFOIR jets blasted a ISIS hideout in Ninewah, Iraq. 4xEKIA Boom! ???? #DefeatDaesh pic.twitter.com/BAaaofUf0O — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) June 19, 2020

В округе Эль-Хадер в провинции Найнава пустыню прочесывают сотрудники Аппарата противодействия терроризму.

قوات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة تواصل مطاردتها لبقايا فلول داعش الإرهابية في صحراء الحضر التابعة لمحافظة نينوى#داعش #نينوى #جهاز_مكافحة_الارهاب pic.twitter.com/pen4XD5Ddd — الحوار المفتوح (@HewarMaftuh) June 19, 2020

Центральный Ирак

В районе озера Ат-Тартар, расположенного между провинциями Анбар и Салах эд-Дин, проведена контртеррористическая операция силами Аппарата противодействия терроризму и армейской авиации ВС Ирака.

قام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى جانب طيران الجيش العراقي وقوات التحالف بتفتيش مخبأين لداعش في منطقة وادي الثرثار، إضافة لذلك فقد تم تفتيش كهف ومبنى كان يستخدم من قبل بقايا داعش.#هزيمة_داعش pic.twitter.com/axwctzsjcz — الحوار المفتوح (@HewarMaftuh) June 19, 2020

В провинции Дияла уничтожено четыре лодки, которые боевики использовали для перевозки вооружения и СВУ через озеро Хамрин.

دمرت القوات الأمنية 4 قوارب يستخدمها التنظيم في نقل معدات ومتفجرات، مخبأة داخل وكر حيث تم التدمير موقعيا خلال عملية تعقب لفلول داعش بأطراف بحيرة حمرين في محافظة ديالى #هزيمة_داعش pic.twitter.com/nfzjiUaU5v — نبض الرافدين (@pulseofiraq) June 18, 2020

В деревне Нафт Хана близ ирано-иракской границы бойцы 1-й бригады «Хашд Шааби» («Бадр») уничтожили группу боевиков ИГ.

الحـ الشعبي ـشد يعالج مجموعة إرهابية شرق ديالى



أفاد إعلام الحشد، ان قوات اللواء الأول بالحـ الشعبي ـشد عالجت، مساء الخميس، مجموعة إرهابية بعد الرصد بالكاميرات الحرارية في منطقة نفط خانة شرق ديالى. pic.twitter.com/ZqPB3iKKVb — معاونية الدعم اللوجستي للحشد الشعبي (@Logstic_iq) June 19, 2020

В результате авиаудара в районе Мутейбиджа на стыке провинций Салах эд-Дин и Дияла уничтожено три убежища боевиков ИГ.

#لا_استطيع_الكتابه

أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بمقتل 3 عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية بين حدود محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر "الأجهزة الاستخبارية استطاعت تحديد 3 أوكار لتنظيم داعش بعد متابعة دقيقة في قاطع مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين". pic.twitter.com/ULbM0DY7aE — ????????????????????????Ahrar soumar (@aqeel_nad_313) June 17, 2020

Оперативное командование «Самарра» заявило об аресте девяти боевиков ИГ в окрестностях города Самарра. Задержание проведено силами 313-й бригады «Хашд Шааби» («Сарая ас-Салям»).

قيادة عمليات سامراء للحـ الشعبي ـشد تتمكن من إلقاء القبض على تسعة إرهابيين في محيط مدينة سامراء وذلك خلال عملية نوعية للجهد الاستخباري للواء 313 بالحـ الشعبي ـشد. pic.twitter.com/5BsaEbTLia — معاونية الدعم اللوجستي للحشد الشعبي (@Logstic_iq) June 19, 2020

Под Самарру переброшена артиллерия из состава 26-й бригады ХШ («Дивизия аль-Аббас»).

تحركت وحدات من كتيبة الاسناد العام في اللواء ٢٦ للحشد تشمل مدفعية الميدان والقوة الصاروخية لتأمين قوة نارية بعيدة للقوات الماسكة في قاطع سامراء”. pic.twitter.com/bR6gT7PYaT — معاونية الدعم اللوجستي للحشد الشعبي (@Logstic_iq) June 19, 2020

Южный Ирак

Гуманитарная обстановка

В городе Ар-Рамади запущена массовая программа по реконструкции и реновации.

مشاريع سكنية في مدينة #الرمادي التي تشهد حملة اعمار واسعه بعد تحريرها من #داعش pic.twitter.com/rvZbvHArjT — الحوار المفتوح (@HewarMaftuh) June 19, 2020

Также в Ар-Рамади полным ходом идет строительство гостиницы «Аль-Анбар».

مواصلة العمل بمشروع فندق الانبار الدولي وهو احد المشاريع التي تشهدها مدينة #الرمادي التي نفضت غبار الحرب وارتدت ثياب الاعمار والامن والسلام pic.twitter.com/3vu7fPuqfj — الحوار المفتوح (@HewarMaftuh) June 18, 2020

В провинции Найнава запущена инициатива по высадке лесов в пригородах Мосула.

إعادة تشجير منطقة الغابات من قبل متطوعون من شباب وشابات الموصل وبدعم من بلدية المدينة قسم الغابات بعد ان قام تنظيم داعش على قطع وحرق الكثير من الأشجار لكي يجعل في مكانها ساحات لتدريب عناصره على الإرهاب#الموصل #غابات_الموصل #داعش pic.twitter.com/2EL7QQv8Yi — الحوار المفتوح (@HewarMaftuh) June 17, 2020

Агентство USAID выделило 10 млн долларов Ираку на борьбу с коронавирусом.

خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 10 مليون دولار أمريكي لمكافحة جائحة كورونا في العراق، مما أتاح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي توسيع نطاق استجابته للجائحة.

كما سيتم استخدام التمويل لإعادة تأهيل مصنع الأدوية شرقي #الموصل أحد أكبر المصانع في #العراق. pic.twitter.com/IW0hQBSlDn — الحوار المفتوح (@HewarMaftuh) June 18, 2020

Военнослужащие 2-й бригады «Хашд Шааби» в Ан-Наджафе участвуют в похоронах жертв COVID-19.

AFP Twitter cover photo update:



A man in a hazmat suit mourns beside a grave at a cemetery for COVID-19 victims near Najaf, Iraq



???? Ali Najafy pic.twitter.com/duFrG02aK4 — AFP news agency (@AFP) June 18, 2020

В Международном аэропорту Багдада появился плакат с генералом КСИР Касемом Сулеймани и замкомандующего «Хашд Шааби» Абу Мехди аль-Мухандисом.

لوحة جديدة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عند مدخل مطار بغداد الدولي. pic.twitter.com/IK00GX0UH5 — اخبار العراق العاجله (@shukrntw) June 19, 2020

Политика

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми спланировал первую рабочую поездку за рубеж — в конце июня он отправится в турне, в ходе которого посетит несколько стран, в том числе и США .

Iraq's new Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi is planning first foreign tour to a number of countries including the United Stateshttps://t.co/1bAvtK4INq — The New Arab (@The_NewArab) June 19, 2020

Начальник Генштаба ВС Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир Рашид встретился с главой миссии НАТО в Ираке генерал-майором Дженни Кэрриган. Стороны обсудили взаимодействие и программу совместной подготовки.

Army Chief of staff Lt.Gen Abd-Alameer Rashed meet with Commander of @NATO Mission Iraq, Major-General Jennie Carignan, they discussed cooperation and coordination between the two sides in the field of training. pic.twitter.com/FagBfj0mYR — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) June 18, 2020

В Международной коалиции заявили, что с начала года иракские силовые структуры провели более 1100 контртеррористических операций против террористов «Исламского государства».

Great work @modmiliq. More than 1,100 missions against ISIS in 2020. Each successful raid helps permanently #DefeatDaesh ????????

منذ بداية العام الجاري ، نفذت قوات الامن العراقية أكثر من 1,100 مهمة ضد داعش، أبطال @CoalitionAR @SecMedCell https://t.co/8kGg7oFqdi — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) June 16, 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.