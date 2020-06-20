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События в Ираке 17-19 июня: обстрел посольства США в Багдаде, Турция нанесла удар по мирным жителям Курдистана

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Эксперты:

События в Ираке 17-19 июня: обстрел посольства США в Багдаде, Турция нанесла удар по мирным жителям Курдистана

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» подводит итоги за три дня и рассказывает о событиях, которые произошли в Республике Ирак.

Багдад

В ночь с 18 на 19 июня был совершен очередной обстрел Зеленой зоны — четыре реактивных снаряда упали возле посольства США в Багдаде.

Кустарные 107-мм пусковые установки были обнаружены в квартале Ар-Рашид.

На брифинге официальный представитель Верховного главнокомандующего ВС Ирака бригадный генерал Яхья ар-Расул в очередной раз заявил, что виновные будут пойманы.

Группировка «Лига революционеров» («Усбат ас-Саирин») опубликовала видео, на котором взяла ответственность за атаки на посольство США, авиабазу Кэмп Таджи и диверсию на самолете С-130.

Однако кадры, использованные «Лигой», оказались архивными. Изображение, которое подается, как снимок члена группировки, на самом деле фото российского пограничника.

Граница и пустыня

В районе населенного пункта Ас-Сиджар к северо-востоку от Эль-Фаллуджи был схвачен смертник «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), намеревавшийся напасть на позиции правительственных сил на заминированном автомобиле. Смертник — повзрослевший «львенок халифата», в детские годы воевавший в составе «юношеских» отрядов ИГ.

В Ар-Рамади силами 27-й бригады «Хашд Шааби» («Бадр») обнаружен схрон боевиков ИГ.

В округе Аль-Хадиса силами Управления военной разведки задержан подозреваемый в связях с ИГ.

Кроме того, Управление военной разведки арестовало человека, ответственного за подрыв жилых зданий в районе Альбу Али аль-Джасим.

Иракский Курдистан

В результате авиаудара ВВС Турции по районе Шеладзе в провинции Дахук погибло четверо гражданских.

После гибели гражданских в МИД Иракского Курдистана призвали Турцию уважать суверенитет и территориальную целостность автономии, а «Рабочую партию Курдистана» — покинуть северный Ирак, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

В соцсетях появилась видеозапись турецкой РСЗО, которая ведет огонь по объектам РПК в Хафтанине.

Вертолет Т129 ATAK поражает объекты в Хафтанине:

Видео наземной операции ВС Турции:

Поражение из ПТРК турецких позиций в Хафтанине:

Курдские источники утверждают, что несколько турецких военнослужащих погибли в результате неудачного десантирования из вертолетов армейской авиации. Это уже четвертая неудачная десантная операция.

Официально МО Турции подтвердило гибель турецкого капрала Омера Кахья.

Северный Ирак

Пресс-служба Международной коалиции опубликовала видео уничтожения объекта ИГ в провинции Найнава, заявив о ликвидации четырех боевиков.

В округе Эль-Хадер в провинции Найнава пустыню прочесывают сотрудники Аппарата противодействия терроризму.

Центральный Ирак

В районе озера Ат-Тартар, расположенного между провинциями Анбар и Салах эд-Дин, проведена контртеррористическая операция силами Аппарата противодействия терроризму и армейской авиации ВС Ирака.

В провинции Дияла уничтожено четыре лодки, которые боевики использовали для перевозки вооружения и СВУ через озеро Хамрин.

В деревне Нафт Хана близ ирано-иракской границы бойцы 1-й бригады «Хашд Шааби» («Бадр») уничтожили группу боевиков ИГ.

В результате авиаудара в районе Мутейбиджа на стыке провинций Салах эд-Дин и Дияла уничтожено три убежища боевиков ИГ.

Оперативное командование «Самарра» заявило об аресте девяти боевиков ИГ в окрестностях города Самарра. Задержание проведено силами 313-й бригады «Хашд Шааби» («Сарая ас-Салям»).

Под Самарру переброшена артиллерия из состава 26-й бригады ХШ («Дивизия аль-Аббас»).

Южный Ирак

Гуманитарная обстановка

В городе Ар-Рамади запущена массовая программа по реконструкции и реновации.

Также в Ар-Рамади полным ходом идет строительство гостиницы «Аль-Анбар».

В провинции Найнава запущена инициатива по высадке лесов в пригородах Мосула.

Агентство USAID выделило 10 млн долларов Ираку на борьбу с коронавирусом.

Военнослужащие 2-й бригады «Хашд Шааби» в Ан-Наджафе участвуют в похоронах жертв COVID-19.

В Международном аэропорту Багдада появился плакат с генералом КСИР Касемом Сулеймани и замкомандующего «Хашд Шааби» Абу Мехди аль-Мухандисом.

Политика

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми спланировал первую рабочую поездку за рубеж — в конце июня он отправится в турне, в ходе которого посетит несколько стран, в том числе и США .

Начальник Генштаба ВС Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир Рашид встретился с главой миссии НАТО в Ираке генерал-майором Дженни Кэрриган. Стороны обсудили взаимодействие и программу совместной подготовки.

В Международной коалиции заявили, что с начала года иракские силовые структуры провели более 1100 контртеррористических операций против террористов «Исламского государства».

В режиме реального времени публикуем обновления обстановки в Ираке на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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