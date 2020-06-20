В ПФР рассказали о льготе для граждан, имеющих более 30 лет стажа

Москва, 20 июня. Россияне, имеющие длительный трудовой стаж, получают право на дополнительную льготу и могут выйти на пенсию раньше общепринятого срока. О льготе рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», — сообщили в ПФР.

Льгота становится своеобразным подарком для граждан — они могут начать получать пенсионные выплаты раньше своих ровесников. Как отметили в ПФР, ежемесячно к ним обращается большое количество россиян, желающих досрочно выйти на пенсию. Если право гражданина на выход на заслуженный отдых раньше срока подтверждается, в фонде удовлетворяют просьбу. При этом многим все же отказывают в раннем выходе на пенсию в связи с недостаточным стажем.

Как пояснили в ПФР, при принятии решения о досрочной пенсии учитывается только страховой стаж. Сюда не входят служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, срок ухода за престарелым или инвалидом, а также время получения пособия по безработице и другие нестраховые периоды.

Ранее в ПФР объяснили, как пенсионеры могут получить дополнительную выплаты к пенсии. Доплата к основному пособию предусмотрена для участников государственной программы софинансирования.