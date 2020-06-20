Вытрезвители для пьяных правонарушителей предложили создать в России

Москва, 20 июня. Спецотделения-вытрезвители для россиян могут появиться на базе медучреждений. С этим предложением выступил член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В вытрезвители предлагается отправлять тех граждан, которые подозреваются в совершении административного или уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее письмо было направлено на имя главы российского правительства Михаила Мишустина.

Согласно статистике, в последние годы около трети всех преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, а в прошлом году нетрезвые водители стали виновниками 15 тысяч аварий, жертвами которых стали четыре тысячи человек. Султан Хамзаев обратил внимание на то, что на данный момент в РФ нет системы содержания подозреваемых, употреблявших спиртное. С точки зрения общественника, это необходимо для обеспечения безопасности как самого гражданина, так и тех, кто его окружает.

Общественник выступил с предложением организовать вытрезвители, порядок работы которых «будет обеспечиваться не только медработниками, но и дежурными сотрудниками органов правопорядка».

«При этом попавшие туда граждане будут обязаны возместить финансовые расходы за свое содержание и медпомощь на основании финансового обоснования стоимости каждым регионом отдельно», — говорится в письме.

Председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев пояснил, что если человеку, которого подозревают в совершении преступления, нужна медицинская помощь, то его доставляют в больницу. По словам юриста, для реализации инициативы о спецвытрезвителях для подозреваемых нужно внести поправки как в административный кодекс, так и в другие нормативные акты. Князев считает, что создавать специальные места для вытрезвления не стоит.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что в советское время вытрезвители выполняли две функции, а именно помогали спасать жизни пьяным гражданам и выступали как институт предупреждения преступлений. По его словам, сейчас нет проблем с пьяными гражданами и удержанием их в медучреждениях.