США пригласили Китай к диалогу по оружию. События дня. ФАН-ТВ

США пригласили Китай на переговоры США пригласили Китай к участию в переговоры по контролю над вооружением. Изначально диалог был запланирован в двустороннем формате Америки и России. Вашингтон направил КНР открытое приглашение, как отреагирует Поднебесная пока неизвестно. Встречи назначены на 22-23 июня в Австрии. Москву представит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Штаты — спецпредставитель президента Маршалл Биллингсли. Он, к слову, уже неоднократно заявлял, что ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новые международные соглашения.

Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 1% Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт с 5,5% до 4,5% годовых. Это значит, что основные продукты коммерческих банков — вклады, кредиты и ипотеки — в ближайшем будущем должны стать дешевле. Обычно снижение происходит на четверть, то есть на 0,25%. Специалисты объясняют нынешнее снижение тем, что обычные факторы, замедляющие инфляцию, сейчас действуют сильнее, в основном из-за большей длительности в России ограничительных мер. Таким образом достигнут новый докризисный минимум уровня 2013 года. Эльвира Набиуллина не исключила, что на следующем заседании совета директоров ставка снова будет опущена. Заседание пройдет 24 июля.

Российская нефть Urals подорожала на 13% Российская нефть тоже дает новые показатели. Ее цена поднялась выше максимального за последние три месяца. Сегодня баррель Urals стоит более трех тысяч рублей. Недельный рост составил 13%, а за период с середины весны до настоящего времени этот показатель увеличился более чем втрое. Специалисты отмечают, что ускоренное восстановление стоимости положительно отразится на российском бюджете. Однако пока нельзя говорить о компенсации потерянных доходах, утрату которых повлекли за собой сокращение объемов добычи.