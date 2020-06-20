Два человека погибли при пожаре в доме под Саратовом

Саратов, 20 июня. Два человека погибли при пожаре в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

В частном доме в селе Розовка Краснокутского района в ночь с пятницы на субботу произошел серьезный пожар. По предварительным данным, там проживала семья из трех человек. Отец лег спать в летней кухне, а его 45-летняя супруга и 23-летняя дочь остались в доме.

Пожар произошел около 01.30 по московскому времени. Мужчина почувствовал неприятный запах гари и проснулся, после чего выбежал на улицу и увидел, что дом охвачен огнем. Дверь была заперта изнутри, поэтому оперативно открыть ее он не смог.

«На шум отреагировали соседи и вызвали пожарную службу. Прибывшие огнеборцы локализовали возгорание. Строение дома выгорело полностью, спасти женщин не удалось», — сообщили в СК РФ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что крупный пожар в частном доме произошел в удмуртской деревне Усть-Сарапулка на Камской улице. Очевидцы заметили пламя незадолго до полуночи по местному времени. Вскоре к месту прибыли спасатели. В доме обнаружили тела четырех человек.