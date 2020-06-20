Матвиенко поблагодарила медработников, борющихся с коронавирусом

Москва, 20 июня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Признательность сотрудникам больниц и поликлиник она выразила в преддверии дня медицинского работника, который отмечают в третье воскресенье июня.

Матвиенко отметила, что медицина — это не просто работа, а настоящее «служение», и вспышка коронавируса четко это продемонстрировала.

«Хочу выразить глубочайшую признательность всем медицинским работникам поликлиник, больниц, станций скорой помощи — всем, кто находился, как говорится, на передовой. Мы в полной мере осознаем, как вам было непросто», — сказала спикер Совфеда.

Она напомнила, что медработники постоянно рискуют жизнью и здоровьем, выдерживая запредельные физические и нервные нагрузки. Матвиенко выразила гордость и восхищение работой медперсонала, назвав ее подвигом.

«Знаю, что у врачей не принято желать спокойных смен, спокойных дежурств, скажу просто — огромное спасибо и низкий вам поклон. С праздником!» — поздравила медиков председатель Совета Федерации.

Кроме того, Матвиенко отметила, что еще много предстоит сделать в вопросе улучшения условий работы медперсонала и развития медицинской инфраструктуры. Спикер Совфеда подчеркнула, что каждый гражданин, где бы он ни жил, должен иметь доступ к качественной и современной врачебной помощи, и государство сделает все для скорейшего решения данной задачи.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что оперативные меры, принятые российскими властями, позволили подготовиться к вспышке коронавируса и сдержать скачок заболевания. При этом она призвала не забывать о необходимости и дальше выполнять все санитарно-эпидемиологические требования.