Армии Украины передали партию новейших минометов, непригодных для стрельбы

Киев, 20 июня. Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна «Укроборонпром» партию самоходных минометов «Барс-8ММК». Как сообщает Defence Express, у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы.

«Укроборонпром» передал ВСУ партию мобильных минометов «Барс-8ММК» еще осенью прошлого года, при этом в концерне утверждали, что минометы приняли на вооружение. Однако вместо десантно-штурмовых бригад батарею мобильных минометов отправили ​​на базу хранения в поселке Оржев», — отмечают в Defence Express.

Отмечается, что минометный комплекс калибра 120 миллиметров создан на базе украинского бронеавтомобиля «Барс-8». Его позиционируют как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости с грузоподъемностью более 2-х тонн. «Барс-8» способен вместить в себя до 10 человек.

Производитель в свое время заявлял, что для подготовки к ведению огня 3-м членам экипажа «Барс-8ММК» понадобится не более одной минуты, а через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию. Основное предназначение «Барс-8ММК» — поддержка наземных подразделений.

Ранее коллектив украинского госпредприятия «Антонов» объявил, что «Укроборонпром» готовит его ликвидацию. «Антонов» впал в кому в 2014 году, оставшись без российских денег и комплектующих. Отмечается, что за 2016—2019 годы «Антонов» не произвел и не поставил заказчикам ни одного нового серийного самолета — последняя поставка была осуществлена в июне 2015 года. Хотя в советские времена на мощностях предприятия выпускалось до 23 самолетов ежемесячно.