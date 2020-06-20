Трампу предложили перебросить войска из ФРГ в Польшу и Прибалтику для сдерживания России

Вашингтон, 20 июня. Решение о выводе войск США с территории европейских союзников следует принимать после консультаций с последними, а не по «президентскому капризу», отмечает Bloomberg.

Издание пишет, что сокращение присутствия американских войск в Германии способно укрепить НАТО, если Вашингтон перебросит эти силы в Польшу и Прибалтику — страны, которые более уязвимы к «российской агрессии».

Автор публикации считает, что инициатива президента США Дональда Трампа о выводе из Германии более 9 тыс. военнослужащих не отвечает стратегическим целям Вашингтона. Отмечается, что решение Трампа вызвало негативные эмоции в правительстве ФРГ, так как американский президент предварительно не обсуждал с Берлином план вывода войск. В статье говорится, что именно враждебность между канцлером Германии Ангелой Меркель и Трампом, вынудила последнего пойти на этот шаг.

Если инициатива Трампа будет реализована, что военное присутствие США в Германии сократится с 35 тыс. до 25 тыс. военнослужащих. Автор пишет, что военные объекты в ФРГ до сих пор критически важны для контртеррористических операций, лечения раненых и сдерживания Москвы.

«Для США имеет смысл усилить поддержку «прифронтовых стран <…> в случае с Польшей переброска военных на ее территорию стала бы настоящим подарком для польского правительства, которое конфликтует с Европейским союзом по поводу демократических норм и верховенства закона», — сказано в статье.

По мнению автора, опрометчивое решение Трампа обещает ослабить НАТО. Он считает, что государства по обе стороны Атлантики должны убедить Белый дом изменить курс, «пока не стало слишком поздно».

Ранее депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт заявил, что частичный вывод американского воинского контингента из Германии является попыткой США помешать реализации проекта «Северный поток — 2», оказав давление на Берлин. По его словам, это является прямым свидетельством того, что в Вашингтоне интересы Германии даже в мыслях не ставят во главу угла. Гердт добавил, что Берлин должен жестко отреагировать на действия США.