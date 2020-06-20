Эксперт объяснил, как европейский суд подтолкнул Украину к признанию Крыма российским

Москва, 20 июня. Отказ арбитражного суда в Нидерландах рассматривать претензии Киева относительно прав на добычу полезных ископаемых в морских зонах вблизи Крыма подтолкнул Украину к признанию полуострова российским. Об этом заявил руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Напомним, ранее главный исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Отто Ватерландер заявил, что компания собирается возобновить добычу газа на шельфе Черного моря, перешедшего под российскую юрисдикцию после воссоединения Крыма с РФ. Сейчас добычу углеводородов в этом месте ведет компания «Черноморнефтегаз», которая принадлежала «Нафтогазу» и была национализирована, когда полуостров воссоединился с Россией.

Как рассказал Родионов, в северо-западной части континентального шельфа, находится месторождение «Дельфин», попадающее в экономическую зону Украины. По словам эксперта, российский «Черноморнефтегаз» ведет добычу в непосредственной близости от данного участка.

«Месторождение «Дельфин» Украина разрабатывать может, но непонятно, почему этого не делает. Решить, кто этим будет заниматься, украинские власти не в силах уже шесть лет», — отметил Родионов.

Есть вероятность, что Ватерландер имел в виду именно «Дельфина», поскольку, как подчеркнул эксперт, на Украине все понимают, что «к крымским месторождениям их просто не подпустят».

В 2016 году Киев уже инициировал арбитражное производство, сославшись на конвенцию ООН по морскому праву и потребовав подтвердить права Украины как прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Кроме того, в Киеве намеревались получить компенсацию от Москвы. Зимой 2018 года Киев представил меморандум со своей позицией, заявив, что права Украины на добычу полезных ископаемых и рыбных ресурсов на морском шельфе возле Крыма якобы были нарушены. В том же году Россия внесла свои возражения по данному вопросу.

В 2020 году арбитражный суд в Нидерландах отказался рассматривать претензии Украины, заявив, что «не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом».

«Киев пытался заручиться судебным решением, чтобы устроить очередную провокацию и прорваться к месторождениям у берегов Крыма, размахивая решением арбитража. Или задействовать такое решение для манипуляций с трибун ООН и других международных площадок, декламируя обвинения к России. Но Запад рассудил, что этим Киев поставил бы его в крайне неприятную ситуацию», — пояснил Дмитрий Родионов в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, даже если бы европейский суд принял решение в пользу Киева, Россия все равно не пустила бы Украину на свои месторождения, так как это вопрос суверенитета.

«Если же Киев решит говорить с Россией о добыче газа у берегов Крыма, то придется обговаривать новые границы двух государств — их делимитацию. Это равнозначно признанию Киевом российской юрисдикции над полуостровом», — констатировал Родионов.

При этом эксперт добавил, что на последний вариант украинские власти не согласятся, даже если придется пожертвовать всем газом в Черном море.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года после государственного переворота, произошедшего на Украине. На полуострове провели легитимный референдум, по итогам котрого воссоединение с РФ поддержали свыше 90% жителей Крыма и Севастополя.