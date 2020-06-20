США покажут на Украине фильмы об американских ценностях

Киев, 20 июня. Госдепартамент США планирует провести на Украине показ фильмов, которые расскажут о ценностях «американского общества» и привлекут внимание украинцев к социальным проблемам их родной страны. Соответствующий конкурс для некоммерческих организаций Украины уже объявило посольство США в Киеве.

«Успешный соискатель должен выработать программу, использующую американское независимое кино как средство для привлечения внимания к социальным проблемам на Украине, а также для демонстрации многообразия американского общества и его ценностей таким образом, чтобы найти отклик у украинской аудитории», — говорится в описании конкурса.

Общий бюджет проекта составит 100 тысяч долларов, сообщает RT. В рамках программы украинские НКО также должны провести фестиваль американского кино «Независимость — 2021». Во время этого мероприятия покажут художественные и документальные фильмы. Кроме того, состоятся дискуссии по вопросам, затронутым в кинокартинах.

Что касается кинопоказов, то их планируют провести в южной и восточной частях Украины. В описании конкурса отмечается, что предпочтение отдадут тем НКО, в предложениях которых будут прослеживаться следующие приоритеты: борьба с идеологиями, пропагандирующими ненависть, поощрение инноваций и предпринимательства, поддержка реформы правоохранительных и судебных органов, а также содействие пониманию евро-атлантических ценностей.

Ранее стало известно, что США планируют передать Украине военное оборудование на сумму, превышающую 60 миллионов долларов. В список входят рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.