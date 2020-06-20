Глава ЛНР поставил жесткое условие Зеленскому

Луганск, 20 июня. Со снижением уровня боевой готовности подразделений Народной милиции ЛНР, украинские силовики возобновили обстрелы территорий республики. Об этом в экстренном обращении заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, обстрелы территории республики со стороны украинских вооруженных формирований прекратились после объявления полной боевой готовности подразделений Народной милиции ЛНР.

«После снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населенных пунктов», — говорит Пасечник.

Глава республики отмечает, что в случае необходимости и при наличии политической воли Киев все-таки может выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию перемирия.

«Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир», — обратился к Зеленскому глава ЛНР.

Он призвал украинского президента в преддверии парада в честь Дня Победы «продемонстрировать на практике», что он способен держать слово.

«В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры ЛНР», — резюмировал Леонид Пасечник.

Напомним, что ситуация на востоке Украины обострилась после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Жители восточных регионов объявили о своей независимости, сформировав Луганскую и Донецкую народные республики. Киевские власти после этого начали так называемую «антитеррористическую операцию» и ввели на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования конфликта были приняты Минские соглашения, однако украинская сторона регулярно их нарушает, обстреливая мирное население Донбасса.