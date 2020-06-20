Звезду «Дивергента» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Вашингтон, 20 июня. Американского актера Энсела Эльгорта обвинили в произошедшем в 2014 году изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, актер познакомился с 17-летней девушкой по имени Габби в приложении Snapchat. Эльгорту в 2014 году было 20 лет. Девушка рассказала, что артист изнасиловал ее на первом свидании.

«Он не спросил меня, хочу ли я заняться сексом, зная, что это мой первый раз. Я рыдала от боли, и я не хотела делать это», — заявила Габби.

Девушка призналась, что много лет молчала об изнасиловании по просьбе Эльгорта. Артист якобы попросил ее никому не рассказывать о произошедшем, так как это может навредить его карьере. По словам Габби, она посещает психолога, потому что все еще борется с приступами паники и страдает от посттравматического стрессового расстройства.

Представители звезды пока не прокомментировали эту информацию.

Американский актер, певец и диджей (под именем Ansølo) Энсел Эльгорт известен ролями в фильмах «Дивергент», «Малыш на драйве», «Виноваты звезды», «Щегол» и«Клуб миллиардеров».

Первым представителем киноиндустрии США, которого обвинили в сексуальных домогательствах стал продюсер Харви Вайнштейн. Несколько десятков актрис, в том числе Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, заявили, что тот домогался их во время съемок. В общей сложности обвинения против Вайнштейна озвучили 80 актрис.

В мае 2018 года продюсера арестовали по обвинению в изнасиловании неназванной женщины и в принуждении Люсии Эванс к действиям сексуального характера во время кастинга в 2004 году. В марте текущего года суд приговорил его к 23 годам тюремного заключения.

После Вайнштейна обвинения в домогательствах выдвигались против Кевина Спейси, Дастина Хаффмана, Бретта Ратнера и других кинематографистов.