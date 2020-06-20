Ученые США объяснили, как эффективно использовать антисептики

Москва, 20 июня. Используемые для борьбы с коронавирусом кожные антисептики могут применяться неправильно. Об этом сказано в исследовании международной группы ученых, размещенном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Отмечается, что использование спиртосодержащих санитайзеров надежно инактивирует коронавирус. Ученые проводили тесты с помощью одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) антисептических средств, содержащих не менее 80% этанола или не менее 75% изопропилового спирта.

Для того, чтобы эффективно использовать антисептики, необходимо нанести жидкость на ладонь, а затем распределить его по всей поверхности обеих рук. Специалисты советуют растирать гель до полного высыхания. Стоит уделить внимание тыльной стороне кистей и участкам между пальцами.

Исследователи подчеркивают, что санитайзеры могут быть не так эффективны, если руки сильно грязные или жирные. Отмечается, что антисептики не удаляют вредные химические вещества, например, пестициды или тяжелые металлы. Специалисты пришли к выводу, что традиционное мытье рук с водой и мылом остается наиболее действенным методом борьбы с распространением бактерий.

«Эффективная гигиена рук имеет решающее значение в борьбе с коронавирусом», — резюмируют ученые.

Ранее сообщалось, что продажи дезинфицирующих средств в России выросли на 1100% за период карантина. Эксперты проанализировали свыше 18 млрд кассовых чеков с марта по июнь этого года и сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года. Они также отметили, что цена товаров из данной категории увеличилась на 2%.