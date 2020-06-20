Вдова Хворостовского рассказала, как супруг перед смертью просил ее с кем-нибудь познакомиться

Москва, 20 июня. Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, певица и актриса Флоранс Илли-Хворостовская рассказала, что перед смертью бывший супруг просил ее с кем-нибудь познакомиться. Воспоминаниями она поделилась в ходе прямого эфира с певцом Юсифом Эйвазовым в соцсети Instagram.

По словам женщины, сначала баритон не поверил, что у него развивается рак мозга. Хворостовский считал, что этого просто не может быть. Супруга певца отметила, что тот боролся с болезнью изо всех сил и понял, что проиграл, лишь когда больше не смог петь. Хворостовский перед смертью попросил близких быть рядом с ним.

Флоранс подчеркнула, что в настоящее время живет ради детей. Мужу она обещала, что и после его смерти обязательно будет счастливой.

«Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна. Он даже хотел, чтобы я когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась», — вспомнила Флоранс Илли-Хворостовская.

Баритон скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В начале осени 2019 года в Красноярске около вуза, где учился Дмитрий Хворостовский, состоялось торжественное открытие монумента в память о нем.

У звезды осталось пятеро детей. От первой жены, Светланы Ивановой, родились двойняшки — сына Даниил и дочь Александра. Кроме того, оперный певец воспитывал дочь супруги от ее первого брака — Марию.

Ранее Илли-Хворостовская показала фото 16-летнего наследника Максима, в котором поклонники отметили сходство с отцом.