Грузия пообещала открыть границу для россиян в августе

Тбилиси, 20 июня. Грузия собирается открыть границу с Россией уже в августе. Как отмечает спецпредставитель премьер-министра Грузии на переговорах с РФ Зураб Абашидзе, Тбилиси также будет готово возобновить прямое авиасообщение с РФ.

По словам Абашидзе, информация о том, что туристическая отрасль Грузии не досчиталась 1 млрд долларов из-за приостановки авиасообщения с Россией, является преувеличением. Он подчеркнул, что убытки Тбилиси составили от 300 до 350 млн долларов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отмечает, что после открытия сухопутной границы не стоит ожидать наплыва большого количества россиян в Грузию. По его словам, чтобы обеспечить поток российских туристов, потребуется возобновить прямое авиасообщение.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что власти Грузии должны убедить Россию в том, что ситуация в закавказской стране нормализовалась.

«Сейчас мяч на стороне Грузии», — подчеркнул член Совфеда.

Напомним, что авиасообщение России и Грузии было приостановлено в июле прошлого года после начала антироссийских протестов в Тбилиси. В середине марта из-за пандемии коронавируса пришлось закрыть и сухопутную границу между государствами.

Ранее глава РСТ Андрей Игнатьев заявлял, что россияне смогут отправиться в заграничные страны уже в июле. По его словам, изначально международные перевозки затронут лишь ограниченный список стран, но благодаря им возобновятся туристические поездки за границу. До этого в Ассоциации туроператоров России сообщали, что ожидают возобновления продаж зарубежных туров не ранее сентября.