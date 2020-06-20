В США отказались от названия эскимо, чтобы не унижать эскимосов

Вашингтон, 20 июня. Американская компания Dreyer's (дочерня компания швейцарской Nestle) сменит название фирменного эскимо, чтобы не унижать эскимосов. Об этом в пятницу сообщила ссылкой на главного маркетолога Dreyer's Элизабелл Маркес газета The Wall Street Journal.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным», — отметила Элизабелл.

Речь идет о десерте Eskimo Pie, который состоит из заключенного с двух сторон в корж и политого шоколадом слоя мороженого.

По данным газеты, десерт в 1920 году придумали Кристиан Нелсон и Рассел Стовер. В 1922 году его запатентовали. Но на волне роста популярности мороженого в США владельцы бренда продали компанию. В логотипе и рекламе десерта используется образ мальчика в кухлянке — глухой одежде эскимосов, которая состоит из шапки, рубашки без ворота и штанов.

Эскимосами называют группу коренных северных народов, проживающих на территориях Аляски, восточных районов Чукотского автономного округа, канадского Нунавута и в Гренландии.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в рамках борьбы с дискриминацией подобные изменения с торговой маркой уже проводили компании Mars и PepsiCo. Первая корпорация решила изменить логотип Uncle Ben's, в котором содержалась отсылка к образу раба «дяди Тома» из знаменитого романа Гарриет Бичер-Стоу. Компания PepsiCo отказалась от использования изображения чернокожей кухарки в упаковке сиропа для блинчиков Aunt Jemima.

Кроме того, стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.