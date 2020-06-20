Российские военные доставили сирийским школьникам подарки от юнармейцев

Дамаск, 20 июня. Российские военные доставили сирийским школьникам более 800 рюкзаков с посылками от российских юнармейцев, сообщает представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алия Козина.

«Российские военные привезли в Сирию более 800 рюкзаков со школьными принадлежностями, которые собирали их сверстники из России — юнармейцы. Рюкзаки будут доставлены в несколько провинций САР в Заевфратье и переданы в учебные заведения», — отметила Козина.

В рюкзаки упакованы учебные принадлежности, а также наборы цветных карандашей, фломастеров и альбомы для рисования. Часть рюкзаков направлена в город Камышлы (провинция Хасака), а другую часть развезли по населенными пунктам провинции Дейр-эз-Зор.

Одна школа из деревни Дамлахия уже получила рюкзаки, которые были вручены учащимся.

«Мы благодарим наших российских друзей за этот прекрасный подарок! В нашей школе учатся 250 детей с первого по девятый класс. Эта помощь очень нужна. Люди здесь живут бедно, часто родители просто не в состоянии обеспечить детей школьными принадлежностями», — говорит директор школы Фатима Мусмааль.

Ранее сообщалось, что российские военные привезли более 2-х тонн продуктов для жителей Алеппо в рамках гуманитарной акции. Военнослужащие РФ привезли почти тонну лепешек и порядка 1,2 тонны гумпомощи, расфасованной в 250 продовольственных наборов.

В прошлом месяце гуманитарный груз из России был впервые отправлен в провинцию Хасака. Туда доставлено более 170 тонн груза.