Мочевой пузырь лопнул у китайца после 10 бутылок пива

Пекин, 20 июня. Житель китайской провинции Чжэцзян, не посещавший туалет в течение 18 часов, был госпитализирован с разрывом мочевого пузыря. Об этом сообщает Unilad.

Отмечается, что 40-летний мужчина выпил 10 бутылок пива и проспал целый день. Все это время он не вставал с кровати и не справлял нужду. Проснувшись, он почувствовал невыносимую боль в брюшной полости, мешающую ему лежать.

Китайскому любителю пива пришлось обратиться за медицинской помощью. Томография показала, что его мочевой пузырь не выдержал давления и лопнул. Как отмечают медики, орган оказался поврежден в 3-х местах. Мужчина был экстренно прооперирован. На данный момент он находится в стабильном состоянии.

Ранее глава британской организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер назвал считающиеся безопасными количественные нормы алкоголя в Соединенном Королевстве. В Великобритании существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя, он составляет 14 единиц в неделю. Каждая единица равна 10 мл чистого спирта, это примерно 300 мл пива или 25 мл крепкого алкоголя.

Весной сообщалось, что мексиканская компания Grupo Modelo приостановила производство пива Corona в рамках борьбы с коронавирусом. Название бренда поспособствовало росту его популярности в условиях распространения коронавируса и с начала пандемии его продажи выросли на 20%.