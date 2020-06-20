Die Welt рассказало, как «Газпром» обойдет санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 20 июня. Газпром нашел способ достроить газопровод «Северный поток — 2» не попав под американские санкции. Об этом сообщил немецкое издание Die Welt.

Автор материала рассказал, что «Северный поток — 2» практически построен и Москва нашла способ завершить проект, обойдя санкции США. Принадлежавшее Газпрому судно «Академик Черский» теперь записано на действующий в России фонд STIF. Это позволяет госкорпорации достроить газопровод до конца, не попав под действие ограничений.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря. Германия, как и большая часть европейских государств поддерживает строительство газопровода, подчеркивая, что он преследует исключительно коммерческие цели. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против строительства газопровода.

Напомним, 4 июня в Сенат Конгресса США был внесен законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Согласно инициативе, санкции будут распространяться не только на компании, которые занимаются строительством газопровода, но и на оказывающие им страховую или юридическую помощь, а также портовые услуги организации.

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что Обсуждаемые в Конгрессе США санкции являются одной из форм протекционизма и иностранного вмешательства в дела суверенных государств, сообщает RT. По его словам, попытки США помешать реализации проекта «Северный поток — 2» не способствуют урегулированию ситуации в мировой энергетике, а также оказывают негативное влияние на мировую экономику.