В Госдепе поддержали инициативу главы МИД Литвы по ядерному оружию РФ

Вашингтон, 20 июня. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли поддержал мнение министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.

«Новый контроль (соглашение по контролю. — Прим. ФАН) над вооружениями, безусловно, должен охватывать РФ и КНР и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран», — пишет представитель Госдепа США у себя в Twitter.

Также американский дипломат подчеркнул, что Литва является сильным союзником НАТО и другом США.

Напомним, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Срок действия соглашения подходит к концу в феврале следующего года. Американская сторона пока не объявляла о своих намерениях продлить соглашение. США настаивают на включении в переговоры Китая для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Москвой, Пекином и Вашингтоном. При этом в Китае данную инициативу не поддерживают.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что никаких позитивных сигналов от Вашингтона по вопросу продления СНВ-3 нет. Он подчеркнул, что на данный момент Москва хочет понять направление Штатов в вопросе стратегической безопасности. По словам Антонова, «архитектуры безопасности сегодня практически нет».