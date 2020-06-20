Майора ВСУ уволили со службы за критику Зеленского в соцсетях

Киев, 20 июня. Майор ВСУ Роман Ковалев, получивший в начале года строгий выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях, был уволен со службы. Об этом экс-военнослужащий сообщил украинским журналистам.

Как говорит Ковалев, о своих действиях он не жалеет. Он признается, что если мог вернуть все назад, то раскритиковал бы не только Зеленского, но и командующего Сухопутных войск генерал-лейтенанта Сирского.

«Моя история достаточно типична для армейских будней последнего года, и поэтому, надеюсь, «дело Ковалева» станет той последней каплей, которая переполнит чашу терпения сознательного украинского общества, и оно наконец начнет контролировать армию не только в области техники и вооружения, но и в вопросах прав военнослужащих и коммуникации внутри ВСУ», — заявил бывший военнослужащий.

Он выразил заинтересованность в том, чтобы стать омбудсменом по военным вопросам. Он хочет «восстановить справедливость» в ВСУ, а также инициировать изменения правил в украинской армии.

Напомним, что конфликт между Ковалевым и Зеленским завязался после памятных мероприятий в честь годовщины боев под Иловайском. Майор ВСУ подошел к украинскому президенту и спросил, почему тот уклонялся от службы в армии. Зеленский в свою очередь обвинил Ковалева в том, что тот на самом деле не принимал участия в боях под Иловайском и назвал майора «треплом».