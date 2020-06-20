Пушков заявил, что Black Lives Matter является прикрытием для погромщиков

Москва, 20 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение одного из телеграм-каналов о нападении на пожилого американца, связав происшествие с «антибелым расизмом». Мнением политик поделился на своем канале в мессенджере Telegram.

Сенатор прокомментировал видеозапись, на которой молодой афроамериканец отбирает сумку у пожилого мужчины. Нападавший не несет транспарантов или других атрибутов протестующих. Тем не менее в подписи говорится, что нападение произошло в Нью-Йорке, а нападавший является «борцуном» за BLM (движение против полицейской жестокости в отношении афроамериканцев Black lives Matter).

По мнению сенатора, отношение к «псевдо-участникам движения за права черных в США» в нашем обществе точно отражают термины «борцуны» и «протестуны». Протестующие часто оказываются «грабителями, мародерами и хулиганами» «избивающими белых» без видимых причин, заявил Пушков.

«У нас не видят в них людей, движимых идеалами, и совершенно справедливо. Ведь это лишь злобная и низменная пародия на борцов за гражданские права, а BLM все больше выглядит как имитация и прикрытие для погромщиков. Причем исподволь оформляется новое требование — не равноправия с белыми американцами или европейцами, а их подчинения. Так утверждается антибелый расизм — часть настоящего и будущего США и Западной Европы», — написал сенатор.

Движение против расизма и полицейской жестокости началось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жесткого задержания полицейскими, один из которых в течение нескольких минут давил коленом на шею Флойда. Многие американцы сочли действия офицеров жестокими и недопустимыми. Вскоре движение поддержали в ряде европейских стран.