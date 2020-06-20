Пучков: Пересмотр результатов Второй мировой угрожает территориальной целостности России

Москва, 20 июня. Любая антисоветская или антисталинская риторика может привести к тому, что итоги Второй мировой войны будут пересмотрены. Вместе с этим может быть пересмотрена и территориальная целостность России со всеми вытекающими последствиями, считает писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

Пучков согласен с тем, что постановление ЦК от 1989-го года, согласно которому пакт Молотова — Риббентропа подвергается осуждению, должно быть отменено. Он отмечает, что на рубеже 80-х и 90-х годов XX века произошло предательство национальных интересов государства, и все решения принимались в угоду западным партнерам.

«В результате произошло массовое промывание мозгов населению и появились подобные акты о признании преступным, аморальным пакта о ненападении. Все же примитивно — если вы хотите признать товарища Сталина преступником, то, значит, вашим государством руководил преступник и ваше государство преступное, и результаты Второй мировой войны достигнуты преступным путем, то есть они недействительны», — объясняет Пучков.

Он подчеркивает, что подобная риторика неизбежно приведет к пересмотру итогов Второй мировой войны. После этого на Западе начнут утверждать, что Калининград, Выборг и Курилы достались России в результате преступных действий СССР и их необходимо вернуть. То есть это напрямую скажется на территориальной целостности государства.

«Удивительно, что для того, чтобы это понять, понадобилось примерно 30 лет. То есть, когда все зашло в неведомые дали, уже лично президент вынужден писать заметки и объяснять окружающим, как же оно было на самом деле», — говорит Пучков.

Напомним, что президент России Владимир Путин еще в декабре 2019 года критиковал резолюцию Европейского парламента, согласно которой СССР обвиняется в развязывании Второй мировой войны наряду с нацистской Германией. Тогда Путин обратился к историческим документам и напомнил, что мировую с Гитлером до СССР заключили Польша, Англия, Франция, Литва и Латвия. Президент заявил, что СССР был вынужден пойти на заключение пакта с Германией после того, как европейские страны отвергли все предложения Москвы по созданию антифашистской коалиции.