Адвокат Ефремова собирается провести с актером «жесткий» разговор

Москва, 20 июня. Адвокат Михаила Ефремова по делу смертельном ДТП Эльман Пашаев пообещал провести с артистом «жесткий» разговор, пытаясь отговорить его от выплаты компенсации до суда.

В беседе с изданием Starhit Пашаев отметил, что представители семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова утверждают, что деньги им не нужны.

«Но они ведь им нужны. Это простая семья, сельская. Мы по-человечески хотели им помочь. Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще. Сейчас вот снова еду к нему, и разговор будет жесткий и конкретный: теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим», — заявил юрист.

Информацию о том, что представители Ефремова предлагали семье Захарова три миллиона рублей адвокат комментировать отказался.

«Точную цифру мы не установили до сих пор. Нужно ведь сначала было узнать, сколько денег потратили на похороны, а уже потом вести переговоры на тему возмещения морального вреда. А как тут что-то рассчитать, если я ничего не знаю. Мы хотели дать эти деньги, а потом еще выплатить компенсацию по решению суда», — заявил он, добавив, что по суду сумма будет «намного меньше той, на которую они надеялись» и какую собирались предложить представители актера.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

В пятницу представляющий интересы семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что супруге погибшего пытались «всучить деньги». Юрист подчеркнул, что вдова отказалась от денег. По его словам, позиция семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП, останется неизменной: никаких денежных компенсаций от Ефремова они принимать не намерены.