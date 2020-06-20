Эксперт предупредил о вреде использования смартфона перед сном

Москва, 20 июня. Медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али предупредил о вреде использования смартфона перед сном и посоветовал включать режим ночного чтения.

По словам эксперта, в темноте яркий экран телефона может стимулировать некоторые зоны головного мозга и вызвать головную боль.

«Перед сном человек чаще всего лежит в темноте и смотрит в яркий экран. За счет контрастности интенсивность света и цветовая температура влияют на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна. Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг все равно реагирует», — цитирует Мохамеда Али агентство «Прайм».

Многие современные смартфоны имеют режим ночного чтения, который позволяет изменить яркий сине-белый цвет дисплея на более теплые тона. Для любителей «посидеть» перед сном в социальных сетях — это отличный способ сохранить остроту зрения и не навредить мозгу, подчеркивает специалист.

Людям с сотрясением головного мозга Мохамед Али советует полностью ограничить себя в использовании смартфона перед сном, так как это может усугубить имеющиеся болезни.

Ранее член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко рассказал о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией через поверхность телефона, сообщает RT.

Эксперт посоветовал не подносить к лицу аппарат, который до этого трогали грязной рукой или перчаткой. Он напомнил, что существуют исследования, которые говорят, вирус долгое время сохраняется на пластике, картоне и металлических конструкциях.