Пригожин показал архивный прогноз погоды с Валерией

Москва, 20 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с подписчиками в Instagram архивной видеозаписью. На кадрах его жена Валерия предстала в роли ведущей прогноза погоды.

«Я хочу вам рассказать о том, что вышел мой новый альбом — он называется «Фамилия», а также рассказать о погоде», — сказала певица в начале ролика.

В процессе изложения прогноза погоды в разных регионах, Валерия напевала знакомые строки, а также читала стихотворения. Иосиф Пригожин отметил, что запись была сделана в 1998 году.

«Вот так исторический эксклюзивчик», — пишет продюсер.

Архивное видео порадовало поклонников таланта Валерии.

«Голосок нежный, теплый», — пишет trofimenkomaiia.

«Прелесть какая. Валерии очень идет роль телеведущей», — отмечает barinlis_.

«Такая очаровательная Валерия», — комментирует furnelly20.

«Это лучший прогноз погоды, что я слышала. Валерия такая милая», — восхищается avonnnsar.

«Какая же Валерия красивая и женственная. Эталон женской красоты и элегантности», — написала narisha888_.

Ранее Иосиф Пригожин подробно рассказал о своем имуществе: машинах, квартире и доме за границей. Продюсер отметил, что живет в многоквартирном доме, а его дача находится в Швейцарии. Пригожин признался, что вырос в небогатой семье, поэтому знает, каково это — «жить от зарплаты до зарплаты».