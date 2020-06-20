Эксперт рассказала, как вести себя при незаконном увольнении

Москва, 20 июня. Работодатели нередко просят сотрудников уволиться на фоне непростой ситуации с пандемией коронавируса, но не все знают, что прежде всего значение имеет, хочет ли этого сам работник. Об этом в комментарии для РИА Новости рассказала эксперт проекта Министерства финансов РФ по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

Эксперт напоминает, что увольнение по собственному желанию — инициатива работника.

«Работодатель не вправе принуждать работника написать заявление и уволиться. Это незаконно. Если работодатель настаивает на увольнении по собственному желанию, соглашаться не нужно. Следует предлагать увольнение по соглашению сторон», — говорит Дайнеко.

В таком случае обе стороны согласовывают условия увольнения. Такое соглашение об увольнении оформляется письменно с подписями сторон, а в соглашении должны быть перечислены все договоренности при увольнении.

«При заключении соглашения об увольнении нужно обратить внимание на то, чтобы в тексте была формулировка: «…настоящее соглашение является неотъемлемой частью трудового договора №…». Эта маленькая формальность позволит привязать соглашение к трудовому договору, поскольку именно по трудовому договору закон допускает выплаты выходного пособия», — объясняет эксперт.

По ее словам, после заключения соглашения об увольнении отказаться от его исполнения уже невозможно.

Дайнеко подчеркивает, что работодатель не имеет права уволить сотрудника, если объемов работы нет и в этом нет вины ни сотрудника, ни работодателя. Специалист утверждает, что в таком случае работодатель должен оплачивать 2/3 оклада.

«Если работодатель продолжает настаивать на увольнении, необходимо воспользоваться законными способами защиты. Следует обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и доказывать нарушение своих прав в суде», — резюмировала она.

До этого Дайнеко отмечала, что требование некоторых работодателей уйти работнику в неоплачиваемый отпуск вместо увольнения с компенсационными выплатами незаконны.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России превысило 4,5 млн человек. По его словам, «за два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 млн 50 тыс. человек». При этом Котяков отметил, что рост численности регистрируемых безработных в стране замедлился.