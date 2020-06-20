Диетолог назвала продукты, которые не следует употреблять в жаркую погоду

Москва, 20 июня. Эксперт по здоровому питанию, диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые не следует употреблять в пищу в жаркую погоду.

По словам специалиста, из летнего меню стоит убрать продукты с трансжирами, так как в жаркую погоду их вредные эффекты особенно ощутимы. Соломатина отметила, что когда трансжиры попадают в организм, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и тромбообразования, нарушается питание мозга и сердца, что может привести к инсульту или инфаркту, ускоряется старение организма.

Также в жаркое время желательно ограничивать употребление богатых жиром баранины и свинины. Животные жиры и белок красного мяса тяжело перевариваются и требуют для своего усвоения большого количества энергии. Во время переваривания будет выделяться тепло, поэтому наваристый жирный бульон и жирное мясо прекрасно помогут согреться зимой.

Также следует ограничить в рационе жареный картофель, который в процессе приготовления теряет многие полезные свойства. Кроме того, поджаристая корочка обладает канцерогенным действием, к которому летом добавляется способное повреждать ДНК солнечное излучение.

Соленые и маринованные овощи содержат много соли, которая задерживает жидкость в организме, может ухудшить метаболизм и повысить давление, что особенно плохо для гипертоников.

«Соленая пища будет препятствовать тому, чтобы организм потел, то есть охлаждался. В результате жидкость будет задерживаться в организме, давление может начать повышаться, общее состояние ухудшаться, в голове возникнет ощущение тяжести. Поэтому много соленого в жару нельзя», — цитирует Соломатину «Комсомольская правда».

Не следует в жару есть и мороженое, которое содержит большое количество жира и сахара и резко повышает уровень глюкозы в крови. Благодаря мороженому человек получает кратковременный прилив энергии и скорый упадок сил.

Ранее RT сообщило, что окрошка на квасе противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян отметила, что страдающим язвой желудка, панкреатитом и прочими расстройствами ЖКТ следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а также отказаться от использования редиски при приготовлении блюда.