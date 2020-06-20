Британский МИД отреагировал на статью Путина о Второй мировой войне

Лондон, 20 июня. История не должна переписываться в угоду интересам того или иного государства, победа над нацизмом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, сообщили в МИД Великобритании.

Так в британском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на статью президента России Владимира Путина, посвященную Второй мировой войне. Путин призвал западных партнеров не искажать историческую правду, основанную на фактах. Российский президент подчеркнул, что Москва всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной Армии во время войны.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, США, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — прокомментировал представитель британского МИД.

Отмечается, что МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с законодательством.

Напомним, что Путин в своей статье писал, что не допустить повторения страшной трагедии можно лишь при четком понимании ее причины. Спусковым крючком для новой масштабной войны, по его мнению, стал Мюнхенский сговор, который привел к разделу Чехословакии. Британия и Франция позволили фашисткой Германии оккупировать эту восточноевропейскую страну в обмен на ненападение.